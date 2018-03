Braunschweig Eine über die Straße Grabenhorst laufende Katze hat eine Autofahrerin am Freitagmorgen so erschreckt, dass sie beim Versuch, dem Tier auszuweichen, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und den am Fahrbahnrand stehenden Wagen ihres Nachbarn rammte. Dabei wurde der Wagen der 20-Jährigen so sehr beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird laut Angaben der Polizei auf 3500 Euro geschätzt. Die Katze lief davon.

