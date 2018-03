Typisierungsaktion im Eintracht-Stadion für Tristan

Der siebenjährige Tristan aus Braunschweig ist zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Foto: privat

Braunschweig Vor und nach dem Spiel gegen den MSV Duisburg am Sonntag kann man sich für die DKMS registrieren lassen - auch ohne Karte fürs Spiel.

Im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße startet am Sonntag die große Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten Tristan (7). Dabei wird mit einem Wattestäbchen ein Wangenabstrich genommen und die Daten des potenziellen Stammzellenspenders werden für die DKMS erfasst. Beides zusammen dauert nicht länger als fünf Minuten. Auch ohne Eintrittskarte fürs Stadion kann man sich vor Anpfiff im FanHaus registrieren lassen (siehe unten).

Tristan selbst kann an diesem denkwürdigen Tag nicht dabei sein: Er liegt zurzeit im Klinikum in der Holwedestraße. Die Chemotherapie hat sein Immunsystem dermaßen geschwächt, so dass er sich die Grippe und eine Lungenentzündung eingefangen hat. „Mit der Chemotherapie mussten wir deshalb vorerst aussetzen“, sagt seine Mutter Lisanne A.

Die 27-Jährige geht zum zweiten Mal mit ihrem Sohn durch die Hölle: 2014 war Tristan zum ersten Mal an Leukämie erkrankt. Nach einer Chemotherapie schien der Krebs besiegt. „Ich bin wieder arbeiten gegangen und Tristan in die Schule“, erzählt seine Mutter. Normalität kehrte ein. Ein Jahr lang war Ruhe.

Dann kam der Rückfall: Bei einer Blutuntersuchung im Krankenhaus bestätigten sich die Ahnungen von Lisanne A.: Die Leukämie war wieder da. „Alles, was wir ein Jahr lang verdrängen konnten, war plötzlich wieder präsent – als wäre es nie anders gewesen“, sagt Lisanne A.

Die tapfere Mutter verbringt derzeit eigentlich Tag und Nacht an der Seite ihres Sohnes im Krankenhaus. Am Sonntag aber will sie auch ins FanHaus kommen, um die Aktion zu unterstützen.

Zur Typisierung hat die Ultra-Gruppierung Cattiva gemeinsam mit der Eintracht Stiftung, dem Verein und der DKMS aufgerufen. Zudem soll der komplette Erlös der Becherspende am Sonntag an Tristan gespendet werden, und im FanHaus wird es Suppe gegen eine Spende geben. Ab kommendem Dienstag, 20. März, sollen außerdem zwei im Spiel gegen Duisburg getragene Löwen-Trikots mit der jeweiligen Unterschrift sowie der von allen Profis der Blau-Gelben signierte Spielball über die Auktionsplattform „United Charity“ versteigert werden. „Der komplette Erlös wird von der Eintracht Braunschweig Stiftung für Tristan an die DKMS gespendet“, heißt es von den Veranstaltern.

Tristan wird nächsten Monat acht Jahre alt. Er hat eine harte Zeit vor sich. Erstmal muss er sich von Grippe und Lungenentzündung erholen, dann wird die Chemotherapie gegen den Blutkrebs fortgesetzt. Ob er tatsächlich einen Stammzellenspender benötigt, ist noch offen: „Es wäre der allerletzte Ausweg für den Fall, dass die Chemo nicht reicht“, erklärt seine Mutter. Tristan vermisse seine Freunde und Klassenkameraden von der Grundschule Bültenweg sehr. Um ihn vor weiteren Infektionen zu schützen, darf er derzeit keinen Besuch von Kindern bekommen. Besuch aus der Schule bekommt der kleine Eintracht-Fan trotzdem: Einmal die Woche kommt seine Lehrerin vorbei, um mit ihm zu lernen.

Die Registrierung ist am Spieltag an folgenden Orten möglich:

- FanHaus (11 bis 16 Uhr): Der Zutritt zum FanHaus ist auch ohne eine Eintrittskarte zum Heimspiel möglich

- Platz vor der Haupttribüne (12 bis 13.30 Uhr und 15.15 bis 16 Uhr)

- Kabinen in der Gegengerade (12 bis 13.30 Uhr und 15.15 bis 16 Uhr); Zugang über Block 10