Das sollten Sie nicht verpassen!

Langweilig wird’s in den nächsten Monaten keineswegs. Der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt – einige Tipps:

Frühjahrsmesse: Vom 13. April bis zum 1. Mai geht’s an der Hamburger Straße wieder hoch her.

Honkytonk: Das Kneipenfestival findet am 21. April statt.

Oldtimertreffen: Auf dem Messegelände sind am 1. Mai ausgefallene Modelle zu bewundern.

Mode-Auto-Frühling: In der City gibt es am 5. und 6. Mai Modenschauen und Autoausstellungen.

Mittelalterspektakel: Ritter und Gaukler erobern vom 19. bis zum 21. Mai den Burgplatz.

Klassik im Park: Das Staatsorchester Braunschweig spielt am 3. Juni im Bürgerpark.

Landesposaunentag: Am 9. Juni geben bis zu 450 Blechbläser ein Konzert auf dem Burgplatz.

Theaterformen: Das Festival mit Kammerspielen, Dramen, Dokumentar-Theater und vielem mehr findet vom 7. bis 17. Juni statt.

TU-Night: Am 16. Juni öffnet die Uni alle Türen und lädt zu vielen Entdeckungen ein.

Buskers: Am 16. und 17. Juni ist die Innenstadt wieder in der Hand der Straßenmusiker.

Spielmeile: Am 24. Juni gehört die Innenstadt den Kindern.

ATP Tennis-Turnier: Mit Sport, Konzerten, Partys und Familientagen finden die Sparkassen-Open vom 5. bis 14. Juli statt.

Volksbank-Brawo-Bühne: Auf dem Wolters Hof tritt am 26. Juli Michael Patrick Kelly auf, am 27. Juli folgen Manfred Mann’s Earth Band + The Hooters und am 28. Juli Silent Radio.

Schlossspektakel: Das Kleinkunstfestival lockt vom 3. bis 5. August zum Schloss Richmond.

Der Fluch der Oker: Das lokalpatriotische Singspiel feiert am 9. August im Lokpark Premiere.

Burgplatz-Openair: Mit „Carmen“ bringt das Staatstheater vom 18. August bis zum 5. September wieder eine Oper vor den Dom.

Kultur im Zelt: Musik, Lesungen, Comedy, Theater, Zirkus – ab 27. August im Bürgerpark.

Magnifest: Vom 31. August bis zum 2. September wird gefeiert.

Trendsporterlebnis: Sportliche Shows und Mitmachaktionen gibt es am 29. und 30. September.

Krimifestival: Ab 20. Oktober lesen bekannte Autoren aus ihren neuesten Krimis.

Filmfest: Spielfilme, Kurzfilme, Filmkonzerte und Dokus – vom 5. bis 11. November.

Weihnachtsmarkt: Weihnachten kommt schneller, als man denkt. Am 28. November geht’s los.