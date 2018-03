Hallo Braunschweig, du bist bunt

Der Eulenspiegel-Brunnen am Bäckerklint.

Vom Karnevalswagen aus fängt man in dieser Stadt die schönsten Motive ein. Archiv-Foto (2016)

So groß empfängt einen die Stadt und nicht kleiner: Die Quadriga mit der Landesgöttin Brunonia thront auf dem Braunschweiger Schloss, sie ist deutlich größer als die auf dem Brandenburger Tor in Berlin. Das muss man auf sich wirken lassen.

Braunschweig Meine Liebeserklärung an eine Stadt zwischen Geschichte und vielen Geschichten.

Es heißt, der Braunschweiger sei recht ernst und aufbrausend. Kann schon sein – oder auch nicht. Fährt man mit dem Karnevalswagen durch die Stadt, sieht man Tausende lachende und bunte Gesichter. Es ist also alles nur eine Frage der Perspektive.

Es heißt, Braunschweig habe viel Geschichte. Stimmt in jedem Fall, denn wir haben es uns ja nicht ausgedacht, dass Heinrich der Löwe nicht nur Braunschweig groß machte, sondern auch eine Stadt namens München gründete. Das war so.

Es sind keine „Fake-news“, dass Braunschweig mal zur Hanse gehörte. Die Kaufleute und Bürger waren hier so mächtig, dass sich sogar Herzöge vor ihnen fürchteten und manchmal flüchten mussten. Andererseits sorgten Herzöge für Schlösser, Museen, Theater und Bildung. Zum Dank steckte man ihr Schloss in Brand, baute es neu, riss es ab – und baute es wieder auf, um (neben ganz viel Kultur) ein Einkaufszentrum darin unterzubringen. Ja, das gibt’s auch nur in Braunschweig.

Till Eulenspiegel hatte übrigens gehört, die Dinge könnten nicht seltsam genug sein. Doch in Braunschweig verdienst du immer noch Geld damit. Tatsächlich wurde er seine gebackenen Eulen und Meerkatzen locker los – und machte sogar noch einen dicken Gewinn. Passt schon hier.