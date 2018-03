Die Stadt Braunschweig soll wachsen

Braunschweig Für das Jahr 2030 werden rund 265 000 Einwohner prognostiziert, also 15 000 mehr.

Etliche Kräne signalisieren seit dem vergangenen Jahr, dass Braunschweig kräftig wachsen will. Viele neue Quartiere entstehen – das größte mit rund 1750 Wohnungen in der Nordstadt. Das Ziel lautet, möglichst schnell viel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Vor drei Jahren hatte der Rat beschlossen, dass bis zum Jahr 2020 der Bau von 5000 Häusern und Wohnungen genehmigt werden soll. Die Braunschweiger Stadtverwaltung geht davon aus, dieses Ziel auch fristgerecht zu erreichen. Bei fast allen Projekten müssen die Investoren eine Quote von 20 Prozent als sozialen Wohnungsbau umsetzen.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist nach wie vor sehr groß. In der Regel sind Bauplätze und Wohnungen schnell vergeben. Die Verwaltung rechnet damit, dass Braunschweig in den nächsten Jahren wachsen wird. Für das Jahr 2030 werden rund 265 000 Einwohner prognostiziert. Zurzeit leben knapp über 250 000 Menschen in der Stadt.