Fitnesstrainer mit Faible für Strom

Alexander Schramm im EMS-Anzug im Hygia-Studio in der Braunschweiger Wilhelmstraße. Foto: Henning Thobaben

Braunschweig Alexander Schramm bietet bei Hygia-Fitness auch Elektromuskelstimulation an. Er selbst war immer sportbegeistert.

Sitzen, immer nur Sitzen. Morgens am Frühstückstisch, auf dem Weg zur Arbeit, den ganzen Tag im Büro und schließlich abends auf dem Sofa. Selbst im Schlaf lägen viele noch mit angezogenen Beinen auf der Seite, sagt Alexander Schramm. Der Fitnesstrainer bei Hygia weiß, dass der menschliche Körper anpassungsfähig ist. Aber er weiß auch, dass ständiges Sitzen krank macht. Seine Lösung: die Elektromuskelstimulation (EMS). Das Hygia-Studio in der Braunschweiger Wilhelmstraße hat sich auf den Trend spezialisiert.

Beim EMS ziehen die Trainingswilligen einen speziellen Anzug an. Ein Gerät sorgt dafür, dass dieser elektrische Impulse in den Körper aussendet. Im Hygia-Studio geschieht das sogar kabellos. Der Strom sorgt dafür, dass sich die Muskulatur zusammenzieht. Der Trainierende arbeitet dagegen an und absolviert weitere Übungen. Auf diese Weise sollen Muskeln aufgebaut werden.

Zwanzig Minuten EMS sollen drei Stunden konventionelles Krafttraining ersetzen, so das Versprechen. Die Methode soll vor allem Berufstätige ansprechen, die wenig Zeit haben. Doch Schramm kennt auch die Kritik. „Dass die Gelenke nicht belastet und damit auch nicht mittrainiert werden, ist richtig“, sagt er. Doch deshalb wird EMS im Hygia-Studio mit funktionellem Training kombiniert. Und: Um Risiken bei der Stromzuführung zu minimieren, werden Trainierende vorher gründlich durchgecheckt. Auch ein EKG wird geschrieben.

Schramm streift sich selbst ebenfalls ab und zu den EMS-Anzug über. Sportbegeistert war er schon immer. Logische Folge: die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Zuvor hatte er sich schon fünf Jahre als Fußball-Jugendtrainer engagiert. Weil er sein Wissen nach eigenen Worten gerne an andere weitergibt, ist er seit kurzem sogar Ausbilder bei Hygia. Und so ganz nebenbei absolviert er noch ein Fernstudium in Sportbusiness-Management.

Aktiv Fußball zu spielen, hat Schramm inzwischen aufgegeben. Schlüsselerlebnis war ein Foul in einem Testspiel im vergangenen Jahr. Der Sport erschien ihm als zu riskant. Erinnerungen wurden wach an seine schwere Knieverletzung im Jahr zuvor. „Ich brauche einen intakten Körper für meinen Job“, sagt der 26-Jährige. Heute fährt er viel Mountainbike und ist im Studio aktiv.

Wichtig bei allem, sagt Schramm, sei immer die Dosierung. Das gelte auch für das EMS. Er rät dazu, mehr auf seinen Körper zu hören. „Der redet eigentlich ziemlich häufig mit uns“, sagt er. Nur das Zuhören hätten viele verlernt. Stattdessen schauten sich viele wahllos Videos im Internet an und hielten sich mit ihrem Halbwissen dann für Experten.

Schramm selbst ist inzwischen ein wirklicher Fachmann, auch in Sachen Ernährung. Der Anhänger der Fastenphilosophie ist ansonsten kein Verfechter des übertriebenen Verzichts. Süßes kann ihm aber ohnehin nicht gefährlich werden. „Als ich neun war, habe ich den Süßigkeiten-Vorratsschrank meiner Oma geplündert. Seitdem habe ich da keinen Bedarf mehr.“