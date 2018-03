Blick auf die Noltemeyer-Höfe an der Hildesheimer Straße im westlichen Ringgebiet. Foto: Norbert Jonscher

242 Wohnungen in Noltemeyer-Höfen

3Bis 2011 war an der Hildesheimer Straße die Tüten- und Papierwarenfabrik Noltemeyer ansässig. Jetzt baut dort die Caja 16 Projekt GmbH 242 Wohnungen in sechs Mehrfamilienhäusern direkt am Ringgleis. Die Investitionssumme für die Noltemeyer-Höfe: 36 Millionen Euro. Die Gebäude sollen vier beziehungsweise fünf Geschosse sowie jeweils ein Staffelgeschoss aufweisen.