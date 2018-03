219 Wohnungen am Alsterplatz

In dem Baugebiet in der Weststadt entstehen überwiegend Mietwohnungen. Foto: Karsten Mentasti

1Wo einst die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule stand, wachsen jetzt Neubauten aus dem Boden. Am Alsterplatz in der Weststadt entstehen in Mehrfamilienhäusern insgesamt 219 Wohnungen, darunter 36 Eigentumswohnungen. Es handelt sich um ein Großprojekt der städtischen Nibelungen-Wohnbau. Rund 60 Millionen Euro werden verbaut. In den Erdgeschossen soll auch Einzelhandel zur Nahversorgung angesiedelt werden. Wenn alles vorangeht wie geplant, werden Ende dieses Jahres die ersten Wohnungen bezogen. Im Jahr 2020 sein soll das gesamte Quartier fertiggestellt sein.