Die Stadt verändert ihr Gesicht an vielen Stellen

So soll das Ensemble im Brawo-Park künftig aussehen: Blick vom Shoppingcenter aus in Richtung Willy-Brandt-Platz und Innenstadt, in der Mitte das geplante neue Hochhaus.Visualisierung: Architekten BDA Reichel + Stauth

Braunschweig Am alten Westbahnhof und am Hauptbahnhof tut sich einiges.

Nicht nur beim Wohnungsbau drückt die Stadt aufs Gaspedal. Auch etliche andere Projekte werden Braunschweig verändern. Ein großes und wichtiges Vorhaben ist zum Beispiel der Bau des Soziokulturellen Zentrums im Westlichen Ringgebiet. Rund um den ehemaligen Westbahnhof ist sowieso viel in Bewegung: Ein neuer Kletterpark wurde 2017 eröffnet, ebenso ein neues IT-Zentrum. Nun kommt also noch das langersehnte Veranstaltungszentrum hinzu.

Es soll dort entstehen, wo der Holzhändler Ludwig Brachvogel vor rund 120 Jahren eine große Lagerhalle errichten ließ – nur kurze Zeit nach der Eröffnung des Ringgleises durch die Braunschweiger Eisenbahn. Ein Zeugnis der Industriegeschichte, und deswegen wird zumindest der Giebel erhalten und in den dreistöckigen Neubau integriert.

Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten beginnen. Dann will der Investor, die Westand GmbH, auch weitere Details zum Vorhaben nennen. Vorgesehen sind unter anderem Veranstaltungssäle, Gruppen- und Büroräume sowie ein Bistro.

Etwas ganz anderes steht im Brawo-Park am Hauptbahnhof bevor. Dort plant die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg neben dem Shoppingcenter den Bau eines dritten Hochhauses. Sie will damit die Lücke zwischen der „Toblerone“ und dem höchsten Büroturm der Stadt schließen. Dieses Projekt habe bislang auf Eis gelegen, da der Bedarf an Büroräumen noch nicht abschließend bewertet werden konnte, so die Volksbank.

Angesichts der zurzeit hohen Nachfrage soll es nun aber realisiert werden. Das Konzept sieht einen viergeschossigen Gebäuderiegel vor, aus dem im hinteren Bereich ein Hochhaus mit 18 Geschossen erwächst, deutlich zurückgesetzt vom Willy-Brandt- Platz. Die Fassade soll sich an den bestehenden Hochhäusern orientieren. In den Sockelgeschossen kann sich die Volksbank zum Beispiel eine Kundenhalle, Konferenz- und Schulungsräume sowie eine Cafeteria vorstellen.