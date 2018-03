Der in Braunschweig jede Ecke kennt

Am Rückspiegel seines Taxis baumelt ein blau-gelbes Eintracht-Fähnchen. Es begleitet Taxifahrer Dirk Weiß (52) auf seinen Touren kreuz und quer durch unsere Stadt – und ist zugleich ein Eisbrecher. „Ja, die Leute sprechen einen darauf an.“

Wenngleich, muss man sagen, nicht alle Fahrgäste frohlocken beim Anblick der braunschweigischen Landesfarben. „Erst neulich habe ich einen gefahren, da stellte sich raus: Der ist 96-Fan! Der hat gleich seinen Kumpel angerufen und ihm erklärt, in was für einem Auto er gerade sitzt.“ Nur zur Sicherheit, vermutlich. Man weiß schließlich nie, ob man im „falschen“ Auto gesehen wird oder noch schlimmer: fotografiert und getwittert...

„Wir haben eine schöne Stadt“

Zurück zu Dirk Weiß, dem gebürtigen Braunschweiger, der die Stadt wie nur wenige kennt – inklusive Schleichwege, die ein Taxifahrer so kennen muss. Wenn es mal schnell gehen soll und so. Taxifahren in Braunschweig – da sieht man viel von der Stadt. Auch weniger tolle Sachen. Und dennoch: Braunschweig, schwärmt Weiß, sei eine „schöne Stadt – mit vielen schönen Gesichtern, ein großes Dorf oder auch eine kleine Großstadt“, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dann der Verkehr. Er sei neulich vier Tage in Berlin unterwegs gewesen, berichtet der Taxi-Unternehmer. Da wisse man anschließend den Verkehr in Braunschweig zu schätzen. „Es fließt hier.“ Staus gebe es nur ab und an. Beispielsweise am Hagenmarkt, da gebe es so eine Stelle, wenn man vom Radeklint kommend Straßenbahnen Vorfahrt gewähren muss. „Das kann manchmal dauern und man fragt sich: Muss das sein? Geht es nicht besser?“ Wer wie Dirk Weiß seit 27 Jahren Menschen durch die Stadt kutschiert, der lernt sie auch kennen, die Braunschweiger. Wie sie so sind? Weiß überlegt. Nein, den typischen Braunschweiger gebe es nicht. Was, am Rande bemerkt, auch nicht verwundert bei dem Bevölkerungsmix in dieser Stadt mit Wissenschaftlern und Studenten aus aller Herren Länder. Viele Fahrgäste seien aufgeschlossen, andere nicht. Eines hat Dirk Weiß gelernt: „Wer vorn bei mir einsteigt, der will reden. Die, die sich hinten hinsetzen, wollen meist ihre Ruhe haben.“ Die sie dann auch bekommen. Natürlich unterhalte man sich während der Fahrt lieber, sagt Dirk Weiß. „Die Zeit vergeht schneller, und auch das Arbeiten macht mehr Spaß.“

Keine Nachtfahrten mehr

Sechs Tage in der Woche ist er mit seinem Dacia Logan (74 PS) unterwegs, nur sonntags bleibt der Wagen meist in der Garage. Die Nachtfahrten überlässt Weiß mittlerweile anderen. Er sei kuriert, sagt er. „Da hast du 20 Fahrten und 19 sind super – aber nur eine bleibt dir im Gedächtnis.“ Wie zuletzt eine nächtliche Tour auf der Helmstedter Straße. „Das war mein letzter Gast und es war 4 Uhr morgens.“ Nachdem der Mann bezahlt hatte, habe er ihm wütend das Taxenschild vom Dach gerissen und ihn angeschrien, er sei zu schnell gefahren. Und seine Freundin habe nur dabei gestanden und geschluckt.

Nein, das sei nichts für ihn. Da seien ihm seine Dialyse-Patienten lieber. Die aus dem Ärztezentrum am Ritterbrunnen.