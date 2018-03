Geht es um Hygiene, ist sie pingelig

Ramona Richter ist eher von der ruhigen Sorte. Aber beharrlich. Und etwas verschrien, wie sie weiß, wegen ihrer Pingeligkeit in Sachen Hygiene. Alles Eigenschaften, mit denen sie an ihrem Arbeitsplatz genau richtig ist. Als leitende OP-Pflegekraft und Koordinatorin für das Operationszentrum im Klinikum Salzdahlumer Straße ist Ramona Richter nicht nur die Vorgesetzte der rund 120 Pflegekräfte in OP und Anästhesie. Sie managt auch den möglichst reibungslosen Ablauf von täglich 50 bis 60 Operationen in 17 Sälen. „Das ist schon eine Herausforderung“, sagt sie.

Die Operationspläne von sechs chirurgischen Kliniken müssen im OP-Zentrum am Standort Salzdahlumer Straße aufeinander abgestimmt werden – vom Blinddarm bis zur zehnstündigen Herzoperation. Etwa 50 der Eingriffe sind geplant, hinzu kommen im Schnitt um die 10 ungeplante Notfälle. Manchmal sind es auch mehr. Dann kann es eng werden im OP. Patienten, die schon nüchtern und vorbereitet auf ihre Operation warten, müssen auf den nächsten Tag vertröstet werden. Wie viele Patienten das trifft? „Wir versuchen, den Schnitt bei fünf Prozent zu halten. Aber das gelingt nicht immer“, räumt Ramona Richter ein.

„Wer als Pflegekraft einmal im OP arbeitet, wechselt nur selten wieder auf Station.“ Ulrich Heller, Pflegedirektor des Klinikums Braunschweig.

Für Patienten ist der Blick quasi hinter die Kulissen so kurz wie ihr Wachzustand, nachdem sie hineingeschleust wurden in diesen hochkomplexen Organismus „OP“, in dem wie im menschlichen Körper alle Abläufe aufeinander abgestimmt sein müssen. Klinikum-Sprecherin Thu Trang Tran nennt sie die „stillen Helden“– die Experten im OP, die einander angesichts ihres Mundschutzes nur an den Augen erkennen und bei Betriebsfeiern dann etwa überrascht feststellen, dass der Kollege ja einen Bart trägt.

Gänzlich verborgen bleiben viele ihren narkotisierten Patienten, die sich daher nur selten mal – zum Beispiel mit einem Dankeschön – zurückmelden.

Der Mundschutz – unabdingbar ist er zum Schutz der Patienten. Und da gibt es in Sachen Hygiene für Ramona Richter auch keine Grauzone. Es gibt nur steril oder unsteril – weshalb alle Prozesse standardisiert und minutiös festgelegt sind – bis hin zur Art und Weise, wie im OP Kittel und die Handschuhe angelegt werden.

„An die Spielregeln muss sich jeder halten“, betont Richter. Da achteten die Mitarbeiter auch aufeinander. „Die Sterilität darf nicht durchbrochen werden.“

Wer als Pflegekraft einmal im OP arbeitet, will aber nur selten wieder auf Station wechseln, weiß Ulrich Heller, Pflegedirektor des Klinikums. Eine Typfrage sozusagen. Im OP steht die Medizintechnik im Vordergrund – Endoskope, Narkose- und Röntgengeräte, Laser oder die computergesteuerte Kreislaufüberwachung müssen beherrscht werden. Pflegekräfte und Ärzte arbeiten in spezialisierten Teams zum Beispiel in der Allgemeinchirurgie, Neurochirurgie oder Herz-Thorax-Gefäß-Chirurgie. Die Pflegekraft kennt wie der Arzt alle Abläufe eines OP-Verfahrens. Mindestens drei Pflegekräfte sind bei jeder Operation dabei: Eine steht im sterilen Bereich am Tisch und assistiert den Operateuren. „Sie kennt jedes Instrument, jeden Schnitt und weiß genau, welcher Faden gebraucht wird“, erläutert Heller.

Die zweite Pflegekraft bedient Geräte im nicht-sterilen Bereich. Dritte im Bunde ist die Anästhesie-Pflegekraft, die dem Anästhesisten assistiert.

Die Nähe zur Technik im OP macht sich in der Männerquote bemerkbar: Liegt der Männeranteil laut Ulrich Heller in der allgemeinen Krankenpflege bei gerade mal 15 Prozent, sind in OP- und Anästhesie-Pflege ein Drittel der Kräfte Männer.

Voraussetzung ist eine berufsbegleitende zweijährige Fachweiterbildung im Anschluss an die dreijährige Pflegeausbildung. Wer das auf sich nimmt, ist auf dem Arbeitsmarkt begehrt. Ein Vorteil für das Braunschweiger Großkrankenhaus: Der Nachwuchs wird im Haus ausgebildet. Dass von knapp 115 Vollkräften in der OP-Pflege aktuell 5,5 Stellen unbesetzt sind, hält Heller für wenig. „Aber man muss dran bleiben.“ Das gelte ebenso für Fachkräfte auf Intensivstationen. Bei der Stellenbesetzung „müssen wir uns schon auf eine längere Suche einstellen“.