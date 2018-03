Vermisster 80-Jähriger taucht wieder auf

Braunschweig In der Nacht zu Dienstag wurde er im Heidberg gefunden. Am Montagabend suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem vermissten Rentner.

Am Dienstagmorgen hatte die Polizei eine gute Nachricht zu vermelden. Der 80-jährige Mann, der am Montagabend als vermisst gemeldet worden war, ist wohlauf. "Ihm geht es gut und er ist unverletzt", sagt ein Polizeisprecher. In der Nacht ist er in einem Hotel im Bereich Heidberg aufgetaucht, berichtet news38.

Am Montagabend noch machte sich die Polizei mit einem Hubschrauber auf die Suche nach dem Mann. Der demente Bewohner des Altenpflegeheims Bethanien war am Abend nicht in der Einrichtung aufgetaucht. Aus Sorge, der Mann könnte bei der Witterung möglicherweise erfrieren, startete die Polizei die Suchaktion zunächst am Prinzenpark.