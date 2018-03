„Burggasse“: Experten ermitteln Daten für die Statik der Häuser

Die Bohrramme dringt tief ins Erdreich ein und zieht eine Bodenprobe vor dem Eingang zur Burgpassage. Es tut sich was rund um die Einkaufsmeile, deren Tage gezählt sind. Mitte des Jahres schließen die Geschäfte, dann rollen die Abrissbagger an. Neues entsteht: eine nach oben geöffnete Einkaufsstraße zwischen Hutfiltern und Schuhstraße, die unter dem Namen „Burggasse“ Ende 2020 an den Start gehen soll. ...