Zwei neue Feuerwachen in Bienrode und Rüningen – Planung beginnt

Braunschweig Die Braunschweiger Feuerwehr soll zwei zusätzliche Wachen erhalten: im Norden in Bienrode sowie im Südwesten bei Rüningen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beginnt jetzt die Planung. Für beide Standorte sollen die Flächennutzungspläne geändert und Bebauungspläne aufgestellt werden. Mit den Beschlussvorlagen befassen sich Anfang April die Stadtbezirksräte Wabe-Schunter-Beberbach und Rüningen, anschließend der Planungs- und Umweltausschuss. Am 17. April entscheidet der Verwaltungsausschuss. Wann die neuen Wachen gebaut werden, ist noch offen. Sowohl die Zeitpläne als auch die Kosten müssten erst ermittelt werden, so Feuerwehr-Dezernent Claus Ruppert. Er spricht davon, dass die Projekte zügig realisiert werden sollen.