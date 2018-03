Mutmaßlicher Drogendealer verliert das Bewusstsein

Bei der Kontrolle eines mutmaßlichen Drogenverkäufers erlebten Beamte des Polizeikommissariats Mitte am Montagabend eine Schrecksekunde. Den Beamten war der Mann bereits vor einigen Tagen aufgefallen, wie er an der Friedrich-Wilhelm-Straße Marihuana an zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren verkaufte. An jenem Abend konnte der vermeintliche Dealer jedoch nicht kontrolliert werden, so die Polizei.

Als die Beamten den Verdächtigen nun am Montag wiedersahen, hielten sie ihn am Waisenhausdamm an. Hierbei versuchte der Mann, kleine weiße Gegenstände herunterzuschlucken. Es könnte sich hierbei um Kokainkugeln gehandelt haben. Allerdings verschluckte er sich dabei so stark, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Hinzugezogene Rettungskräfte stellten jedoch keine körperlichen Beeinträchtigungen bei dem Beschuldigten fest.

Der 40-Jährige machte keine Angaben zu den Vorwürfen. Er muss nun mit einem Verfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln rechnen.