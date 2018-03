Sie sind Lotsen im Wandel der Zeit

In Zeiten von Social Media verändert sich auch das Bürger-Engagement. Und manches Engagement ist auch ohne die sozialen Medien gar nicht mehr denkbar. Viele, viele Stunden des selbstlosen Einsatzes für eine gute, unbedingt unterstützenswerte Sache kann man auch dort einbringen. Hierfür ist die fulminante Facebook-Gruppe „Braunschweig im Wandel der Zeit“ geradezu ein Musterbeispiel.

Im Grunde genommen sind Werner Gabel und Heiko Krause, die beiden Administratoren, Heimatforscher, Sammler, Archivare, Betreuer, Moderatoren, Kommentatoren, Schreiber, Organisatoren. Und alles zusammen. Alles in der Freizeit, etliche Stunden am Tag.

Die Facebook-Gruppe „Braunschweig im Wandel der Zeit“ hat mittlerweile rund 20 000 Posts gesammelt, es sind Bilder und Geschichten aus der Historie der Stadt. Das ist ungemein reizvoll und findet riesigen Anklang. Fast 7000 Mitglieder hat die Gruppe schon. Bis zu 3000 Mal am Tag werden die Beiträge angeschaut.

„Man erkennt daran das riesige Interesse, wie die Stadt sich verändert hat – und ständig verändert“, sagt Heiko Krause. Eines der besten Beispiele für so viele liefert der stellvertretende Heimatpfleger im westlichen Ringgebiet der Stadt dabei selbst. Es ist der alte Braunschweiger Bahnhof in Innenstadtnähe. Alles, was an ihn erinnert, wird gesammelt, aufbewahrt, dokumentiert, in den Zeitschichten verglichen und diskutiert. Kürzlich bekam die Gruppe ein noch nie gesehenes Foto der historischen Bekohlungsanlage. Heiko Krause hatte Tränen in den Augen.

So füllt sich Lücke um Lücke, Mosaikstein um Mosaikstein im Stadt-Puzzle der Jahrzehnte. Täglich stoßen neue Nutzer zur Facebook-Gruppe hinzu. Sie stellen eine Anfrage oder werden eingeladen. Weil es sich um eine geschlossene Gruppe handelt, müssen die Administratoren die Neuen zunächst aufnehmen. Das hat den Vorteil, dass keiner reinkommt, der nur rumpöbeln will. „Und wenn er es tut, fliegt er wieder raus“, sagt Werner Gabel.

In den heutigen Zeiten ist es ganz wichtig, dass das zuverlässig funktioniert. Denn es geht bei „Braunschweig im Wandel der Zeit“ schließlich nicht um Stimmungsmache, sondern um ein kreatives Netz, das Wissen und die schöpferische Kraft der Vielen, die sogenannte Schwarm-Intelligenz. Das ist das Wikipedia-Prinzip: Am Ende entsteht ein gewaltiger Fundus, zum Lesen, Schauen, Schwelgen, ja, auch zum Forschen. Ein riesiger Bestand, der zwar kein Stadtarchiv ist, aber gewiss Alleinstellung besitzt.

Eine Klasse-Gruppe, ein Riesen-Engagement, das Werner Gabel und Heiko Krause durch ihren eigenen unermüdlichen Einsatz erst möglich machen. Paradoxerweise organisieren sie für das soziale Netzwerk sogar echte Mitgliederversammlungen, was aber nur zeigt, wie stark die Idee ist, die hier befeuert wird.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Die Kandidaten Werner Gabel (65) ist die Seele der Facebook-Gruppe „Braunschweig im Wandel der Zeit“. Bis zu seiner Pensionierung war er Versandleiter einer Buchbinderei. Heiko Krause (51) ist KFZ-Elektriker in einem Braunschweiger Autohaus und Heimatpfleger. Das Ziel: Wandel im Braunschweiger Stadtbild damals und heute zeigen, dokumentieren, diskutieren. Offene Fragen mit Schwarm-Intelligenz lösen. Die Partner: das soziale Netzwerk Facebook und fast 7000 Mitglieder der Gruppe. Kontakt: Werner Gabel und „Braunschweig im Wandel der Zeit“ bei Facebook.