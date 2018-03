Zeitung ist fester Bestandteil des Tages

Zum ersten Mal hat eine Gruppe der Lebenshilfe Braunschweig an Taki, dem pädagogischen Projekt unserer Zeitung, teilgenommen. Die Gruppe besteht aus Menschen mit hohem Hilfebedarf, die Teilnehmer mit unterschiedlichsten und Mehrfachbehinderungen befinden sich in einer Orientierungsphase.

Von Montag bis Freitag kommt die Gruppe für acht Stunden in der Lebenshilfe-Werkstatt in der Petzvalstraße zusammen, die Teilnehmer probieren zum Beispiel Nähen, hauswirtschaftliche Arbeiten und andere Tätigkeiten aus, um auszuloten, was ihnen besonders liegt und was sie später arbeiten könnten.

Drei Wochen haben die 18 bis 47 Jahre alten Teilnehmer jetzt täglich die Braunschweiger Zeitung angeschaut, gelesen oder vorgelesen bekommen – und anschließend über Themen gesprochen. Und das wird auch nach der Projektphase so fortgesetzt, denn die Lebenshilfe hat die Zeitung am Standort Petzvalstraße abonniert.

„Das Zeitunglesen ist zu einem festen Bestandteil geworden, und statt als Projekt machen wir das künftig in den Frühstücks- und Mittagspausen“, berichtet Teamleiter Vincent Letellier von den Plänen der gemischten Gruppe.

Heilerziehungspflegerin Rosemarie Schwalenberg hat beobachtet, dass die Gruppenteilnehmer Lieblingsfotos aus der jeweiligen Ausgabe zunächst nur aufgrund der Motive ausgesucht haben, im Laufe der Zeit aber immer mehr die Geschichten der Fotos und die dazugehörigen Themen bei der Auswahl im Vordergrund standen.