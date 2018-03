Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Braunschweig Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern ist ein bislang Unbekannter nach einem Unfall in Broitzem davongefahren. Ein Mitarbeiter hatte den zur Firma gehörenden Transporter Dienstagnachmittag auf der Großen Grubestraße abgestellt. Als der Firmeninhaber den Wagen am Mittwochmorgen starten wollte, stellte er deutliche Beschädigungen an der linken Seite fest. Schadenshöhe: über 1440 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem unfallverursachenden Wagen um einen blauen, neuwertigen Golf VII, der einen defekten rechten Außenspiegel haben muss. Für Hinweise: Tel: (05 31) 476-39 35.

