Nachtverkehr ändert sich zum Sommerzeit-Start

Braunschweig Am kommenden Sonntag, 25. März, werden die Uhren um 2 Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Bus und Bahnen im Nachtverkehr fahren daher nach dem 1.10-Uhr-Anschluss am Rathaus wieder um 3.30 Uhr ab Rathaus, wie die Verkehrs-GmbH mitteilt, da es den Zeitraum von 2 bis 3 Uhr in dieser Nacht nicht...