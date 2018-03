Gitarrenmusik in Riddagshausen

Braunschweig Am Sonntag, 25. März, wird die Konzertreihe in der Gotischen Frauenkapelle der Klosterkirche Riddagshausen in der Fastenzeit mit einem Konzert der Dresdener Konzertgitarristin und Komponistin Ursula Kunze abgeschlossen. Sie wird neben Gitarrenwerken von Johann Sebastian Bach, Fernando Sór, Johann...