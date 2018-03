Möglicher Unfallfahrer meldet sich bei der Polizei

Braunschweig Nach einem Bericht in unserer Zeitung meldete sich ein 32-Jähriger beim Verkehrsunfalldienst. Die Schäden an seinem VW Golf passten zu den Spuren, die in Broitzem bei der Unfallaufnahme zu einer gemeldeten Unfallflucht gesichert werden konnten, berichtet die Polizei. Der Mann machte nach erster Sachverhaltserläuterung keine Angaben bei der Polizei. Daher werden weiterhin Zeugen des Unfalls in der Nacht vom 20. auf den 21. März auf der Großen Grubestraße gesucht. Hinweise werden unter Tel: (05 31) 476- 39 35 erbeten.

