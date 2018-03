340 000 Euro fließen in den Bürgerpark

Es tut sich was im Bürgerpark, dem 42 Hektar großen „Vorgarten“ zur südlichen Innenstadt, der so groß wie 60 Fußballfelder ist. Ab 1886 angelegt und seither stiefmütterlich behandelt, wird der Park nun peu á peu aufgehübscht. Und dafür nimmt die Stadt Geld in die Hand. Für 340 000 Euro werden – am Portikus und an der Badetwete – bis Ende April zwei Rondelle angelegt, so Sprecherin Juliane Meinecke:...