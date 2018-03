BS-Energy tauscht Gasleitung aus

Die Gasleitungsarbeiten im Kreuzungsbereich Südstraße/Güldenstraße/Gieseler weiten sich aus. Nachdem vor zwei Wochen bei Routineuntersuchungen ein Leck in einer Leitung festgestellt wurde (wir berichteten), werden nun weitere Gasleitungen in dem Bereich untersucht. „Es wird ein Stück Rohrleitung ausgetauscht. Ein neues Leck ist aber nicht aufgetreten“, so ein Sprecher von BS-Energy. Durch die...