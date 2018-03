Braunschweig Am Wochenende laden wieder viele Vereine zum fröhlichen Beisammensein. Wir zeigen alle Osterfeuer im Überblick.

55 Osterfeuer werden in Braunschweig entzündet

Im Stadtgebiet werden zu Ostern wie in jedem Jahr viele Osterfeuer erwartet. Der Stadt liegen 55 Anmeldungen von Vereinen und Gruppen vor, teilt die Verwaltung mit. Die Osterfeuer sind beliebte Treffpunkte für Jung und Alt, für Einheimische und Neubürger – und sie sind öffentlich.

Um die Gefährdung für Mensch und Natur auf ein zumutbares Mindestmaß zu reduzieren, bittet die Stadt, einige Dinge zu beachten: Verbrannt werden darf nur im Rahmen des jährlichen Pflanzenschnitts anfallender Baum- und Strauchschnitt. Auch ist unbedingt die Windrichtung zu beachten. Das Feuer darf nur so abgebrannt werden, dass Menschen oder benachbarte Grundstücke nicht durch Rauch oder Funkenflug gefährdet oder belästigt werden. Nach dem Abbrennen sind die Osterfeuerplätze von den Verbrennungsrückständen zu säubern. Entgegen der weit verbreiteten Ansicht, darf die Asche allerdings nicht zu Düngezwecken in der Landwirtschaft oder in Klein- bzw. Hausgärten verwendet werden. Die Asche ist daher als Abfall bei der Alba zu entsorgen.

TERMINE Samstag, 31. März Samstag, 31. März Aktivspielplatz Gliesmarode 18.30 Uhr, Karl-Hintze-Weg 6 Braunschweiger Schreber-Garten-Verein 18 Uhr, Rautheimer Str. 1 Bürgergemeinschaft Gartenstadt 1950 18 Uhr, Festplatz am Fuhsekanal Bürgergemeinschaft Südstadt 17-21 Uhr Festplatz Griegstraße CDU Ortsverband Stöckheim-Leiferde 18 Uhr, Festplatz Bruchweg Förderverein Feuerwehr Ölper 19 Uhr, Zum Wiesengrund Golf-Klub Braunschweig 19 Uhr, Schwarzkopffstr. 10, Golfplatzgelände hinter der Driving Range und Grün 4 GV Kennelblick 18 Uhr, Parkplatz vor dem Vereinsgelände Am Füllerkamp 97 GV Sportbahn Riddagshausen 19.30 Uhr, Ebertallee 72 B, Parkplatz Katholische Pfarrgemeinde Heilig-Geist Braunschweig 18 Uhr, Gemeindegelände St.-Ingbert-Str. 90, hinter der Kirche Kennel-Bad 19 Uhr, Kennelweg 4 KGV Ibenkamp 18.30 Uhr Militschstraße, Melverode KGV Im Holzmoore 19 Uhr, Petzvalstraße 11 KGV Kennel 19 Uhr, Kennelweg KGV Lehmanger 20 Uhr, Am Lehmanger 50 KGV Lünischhöhe 19 Uhr, Riddagshäuser Weg 3 „Großer Parkplatz“ KGV Madamenweg 18 Uhr, Garten 416, Parzelle 4, Ma-damenweg 70 KGV Mastbruch 18 Uhr, Brodweg 20 A KGV Mittelriede 19 Uhr, Vor dem Vereinsgelände Madamenweg 102 A KGV Moorhütte 18 Uhr, Moorhüttenweg 5 KGV Mückenburg 19.30 Uhr, Georg-Westermann-Allee 45, Gang 1, Parkplatz KGV Nussberg 19 Uhr, Am Nussberg 1, Parkplatz am Vereinsheim KGV Schwarzer Kamp 19 Uhr, Parkplatz Kantine Madamenweg 102 B KGV Sonnenschein 18.30 Uhr, Schefflerstr. 35 KGV Sonniges Land 16 Uhr, Wiener Str. 12, Brennplatz KGV Soolanger 18 Uhr, Am Soolanger 55 Sonntag, 1. April Sonntag, 1. April CDU Ortsverband Timmerlah- Rüningen 18 Uhr, Festplatz Leiferder Weg Fahnenjägergesellschaft Hohe Tor 18 Uhr, Lamme, nördlicher Ortsrand, Bruchstieg / Eichenweg GV Charlottenhöhe 19 Uhr, Vereinsgelände Alte Salzdahlumer Str. 209 B, Festplatz GV Mittelriede 17 Uhr, Vereinsgelände (wird beschildert) KGV Himmelreich 18 Uhr, Vossenkamp 8