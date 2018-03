Spätfolgen von „Xavier“: Weitere Bäume müssen weg

Durch den Sturm „Xavier“ Anfang Oktober 2017 waren im Stadtgebiet eine Reihe von Bäumen umgestürzt oder so stark geschädigt worden, dass sie umgehend gefällt werden mussten. Weitere Bäume, deren Stand- und Bruchsicherheit die Baumkontrolleure des Fachbereichs Stadtgrün und Sport als kritisch beurteilten, hat unterdessen ein unabhängiger Sachverständiger mittels Zugversuchen untersucht. Das Ergebnis liegt nach Angaben der Stadtverwaltung jetzt vor.

Der Gutachter empfiehlt folgende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, die kurzfristig umgesetzt werden:

In der Leisewitzstraße, im Richmondpark, in einer Grünanlage am Hohetorwall sowie im Bereich des Spielplatzes hinter dem Ölper Turm muss jeweils ein Baum gefällt werden. Ersatzpflanzungen an selber Stelle oder in der Nähe sind vorgesehen, außer hinter dem Ölper Turm. Die dortige Kastanie ist ein sogenannter Grenzbaum. Bei einem Ersatz könnte der erforderliche Grenzabstand nach dem Niedersächsischen Nachbarrechtsgesetz (NNachbG) nicht eingehalten werden, heißt es seitens der Stadt.

Am Inselwall ist in einer Grünanlage ein Baum in seiner Bruchsicherheit so stark eingeschränkt, dass die Baumkrone sehr stark zurückgeschnitten werden muss. Der verbleibende Baumtorso kann in diesem Bereich als Habitatbaum anderen Lebewesen noch über längere Zeit einen Lebensraum bieten und soll vorläufig stehen bleiben. Ein Ersatzbaum wird in der Nähe gepflanzt.

Darüber hinaus müssen in einer Grünanlage in der Löhrstraße zwei wild gewachsene Bäume entfernt werden. Diese Bäume verursachen an den anliegenden Gebäuden durch ihre Wurzeln erhebliche Schäden. Statt neuer Bäume werden hier standortgerechte Sträucher nachgepflanzt. Eine Nachpflanzung von Bäumen ist aufgrund beengter Standortverhältnisse innerhalb der Grünanlage nicht möglich.