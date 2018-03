22-Jähriger nach Schuss vor Diskothek in U-Haft

Braunschweig Der am Sonntagmorgen nach einer Schussabgabe vor einer Braunschweiger Diskothek festgenommene 22-Jährige wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig in Untersuchungshaft genommen. Bei dem Vorfall war ein 27 Jahre alter Mann durch einen Beinschuss verletzt worden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird dem 22-Jährigen gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen, so die Polizei. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine großkalibrige Pistole, wurde am Sonntagmorgen von einem Passanten nahe dem Festnahmeort gefunden und von der Polizei sichergestellt.

