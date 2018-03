Soul-Show mit den G-Fonics

Braunschweig Die Band G-Fonics um Sänger Sascha Münnich und Gitarrist Mick Scharf zelebriert am Gründonnerstag, 29. März, eine Soul-Show in der Brunsviga. Münnich, gebürtiger Braunschweiger und hauptberuflich Soziologie-Professor in Göttingen, ist über die Region hinaus als markante, charismatische Soul-Stimme...