Männer treten gegen Außenspiegel

Braunschweig Aus seiner Wohnung heraus hat ein 25-jähriger aufmerksamer Zeuge in der Nacht zu Dienstag zwei Randalierer im Bereich Bankplatz/Südstraße beobachtet. Die beiden männlichen, dunkel gekleideten Personen hatten laut Polizeibericht kurz nach 0.30 Uhr an drei dort geparkten Auto die Außenspiegel durch Tritte beschädigt und einen Müllcontainer umgeworfen. Die beiden Täter entfernten sich dann laut Aussage des Zeugen zu Fuß in Richtung Güldenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel: (0531) 47 60.

