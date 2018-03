Gericht gibt Anwohnern Recht: Baugebiet Schölke ist gestoppt!

Anwohner des geplanten Baugebiets „An der Schölke“ verhindern die Bebauung der Fläche im Westlichen Ringgebiet. Ein Eilverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat zum Resultat, dass der Bebauungsplan außer Vollzug gesetzt wird. An der Schölke gibt es somit kein Baurecht mehr. Das Gericht schloss sich der Sichtweise der Anwohner an, dass der Stadt schwere Verfahrensfehler unterlaufen sind. So...