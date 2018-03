Krankenschwester spricht über Heilungsgeschichten

Braunschweig Heilungsgeschichte am Karfreitag – zu diesem Thema spricht am Freitag, 30. März, in der Kreuzgemeinde Alt-Lehndorf Angelika Augustin anlässlich der Predigtreihe. Sie ist Fachkrankenschwester für palliative Begleitung und Mitarbeiterin im Hospiz Braunschweig. Beginn ist um 10.15 Uhr.