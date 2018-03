Braunschweig Weil er in Schlangenlinien auf der Hauptstraße in Wenden fuhr, wurde ein Autofahrer am Dienstag, kurz vor Mitternacht, von einer Funkstreifenbesatzung gestoppt und überprüft. Aufgrund der Alkoholfahne des 41-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest vorgenommen, der 2,17 Promille ergab. Zum Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr kommt nun laut Polizei noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da der Mann keinen Führerschein besitzen soll.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder