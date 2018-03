Pfiffige Tipps für den Arbeitstag

„Zu viel Zucker im Magen ist wie ein großer Berg Schnee, den man wegschieben muss.“ Soll heißen: Der Berg Zucker verlange dem Magen große Anstrengung ab. Kein Wunder also, wenn man dabei müde wird!

Corinna Werner, Physiotherapeutin und Gesundheitsberaterin, hat im Rahmen des Projekts Zukunft Bilden unserer Zeitung Auszubildenden verschiedener Berufe, darunter angehende Altenpfleger sowie Gesundheits- und Krankenpfleger vom Marienstift, informiert, wie sie ihren Arbeitstag ausgeschlafener und fitter bewerkstelligen.

„Vitamine sind der Zündfunke für den Körper, um Energie zu erzeugen.“ Corinna Werner, Gesundheitsberaterin

Die Expertin empfiehlt, täglich „sechs bis sieben Handvoll Obst und Gemüse zu essen“. In eine Hand passt ein Apfel, eine Tomate, eine Paprika oder Gurke. „Vitamine sind der Zündfunke für den Körper, um Energie zu erzeugen.“

Dass Chips und Süßigkeiten keine optimale Ernährung sind, ist wahrscheinlich jedem bewusst. Werner rät den jungen Menschen, ihr Essen langsam umzustellen, sie will nicht mit zu radikalen Vorschlägen abschreckend wirken. „Der erste Schritt ist, alles etwas weniger schlecht zu machen“, sagt sie. Im Laufe ihrer Schulung hat Corinna Werner für die Azubis viele dieser einprägsamen Sätze parat, an die sie sich auch später noch erinnern sollen: Alles etwas weniger schlecht zu machen, das klingt doch schon mal nach einem umsetzbaren Plan. Zum Beispiel erstmal auch Biogemüse oder -obst essen, irgendwann nur noch Bio kaufen und am Ende vielleicht selber anbauen? Tomaten gelingen auch auf dem Balkon und schmecken viel besser. Bio-Paprika duften schon beim Aufschneiden…

Werner rät zu drei Mahlzeiten am Tag, an die sich der Körper gewöhnen soll: „Statt vor Arbeitsbeginn noch eine Banane zu essen, die schnelle Energie gibt, wäre es besser, ordentlich zu frühstücken.“ Wer schon nach dem Mittagessen müde sei, etwa während der Ausbildung an Schultagen, an denen man viel sitzt, „sollte an diesen Tagen mittags wenige Kohlenhydrate zu sich nehmen“.

Für das Abendessen schlägt die Gesundheitsberaterin eh vor, die Aufnahme von Kohlenhydraten weitgehend zu reduzieren. Ihre Vorschläge für die letzte Mahlzeit des Tages: Hühnchen, Spiegelei, Salat, Käse, Joghurt, Quark. Durch weniger Kohlenhydrate gelänge es, besser zu schlafen und morgens ausgeruhter in den Tag zu starten. Um den Arbeitstag gut zu meistern, rät sie zu kurzen Pausen und Entspannungsübungen zwischendurch. „Die beste Pause ist die Raucherpause ohne Zigarette“, sagt Werner. Soll heißen: Einfach mal kurz an etwas Schönes oder an Nichts denken – und fünf-, sechsmal an der frischen Luft tief durchatmen. Auch Turnübungen schlägt die Expertin vor, etwa Kniebeugen, auch während der Arbeit, oder Liegestütze, je nach körperlicher Verfassung an der Wand, der Küchenarbeitsplatte oder am Boden.

Und wenn ein Problem einen so beschäftigt, dass man an nichts anderes mehr denken kann: „Stellen Sie sich hin und schauen, was ist oben, unten links, rechts, vorne und hinten. Damit schaffen Sie es, kurz nicht mehr an das Problem zu denken“, rät Werner. „Das entspannt.“

