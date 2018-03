Versteigerung von Trikots der Eintracht-Torschützen

Braunschweig Die Fanszene der Eintracht setzt ein weiteres Mal ihr großes Herz unter Beweis: Am Rande des Fußballspiels gegen den MSV Duisburg am 18. März hatten sich 1279 Eintracht-Fans bei der DKMS registrieren lassen – als potenzielle Stammzellenspender. Damit wollen sie Tristan (7) helfen, der erneut an...