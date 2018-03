Seminar zeigt, wie Wohnprojekte geplant werden

Braunschweig Gemeinschaftliches Wohnen – wäre das was für mich? So lautet der Titel eines Seminars, das am Samstag, 7. April, in der Volkshochschule Alte Waage stattfindet. Auch in Braunschweig erfreut sich laut Pressemitteilung der Volkshochschule das Thema gemeinsames Wohnen...