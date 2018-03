Kindgerechte Gottesdienste zu Ostern

Braunschweig Zu zwei besonderen Gottesdiensten für Kinder und Familien lädt die Braunschweiger Magni-Gemeinde am Osterwochenende ein. Am Karfreitag, 30. März, beginnt um 16 Uhr im Chorraum der Magni-Kirche am Ölschlägern eine Familienandacht unter dem Motto „Das Kreuz erleben!“....