Experte berichtet über Kleiderspenden

Braunschweig Zum Karfreitagsgespräch lädt die Kirchengemeinde Timmerlah am Freitag, 30. März, ein. Zu Gast ist dann der Geschäftsführer des Spangenberg-Sozial-Werks, Ulrich Müller. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr in der Zwiebelturmkirche. Thema ist dann an diesem Abend die Verwertung der Kleiderspenden.