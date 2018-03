Polizei sucht nach mutmaßlichem Einbrecher

Im Zusammenhang mit einem Einbruchdiebstahl in ein Friseurgeschäft in der Stettinstraße im Heidberg in der Nacht zu Samstag, 3. März, fahndet die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach einem möglichen Tatbeteiligten. Die Täter hatten ein Wertgelass mit einer vierstelligen Bargeldsumme entwendet, nachdem sie an der Hausrückseite ein Fenstergitter abgeflext hatten.

Der Gesuchte hatte zuvor laut Polizei offenbar unter dem Vorwand, für ein Energieunternehmen tätig zu sein, mehrmals die Geschäftsräume aufgesucht – wahrscheinlich um die Örtlichkeiten auszukundschaften. Dabei soll er einmal mit einem weißen Transporter in der Größe eines VW-Busses ohne Aufschrift und Seitenfenster gekommen sein.

Der Mann wird als 45 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftig mit Bauchansatz, kurze, graue Haare und Dreitagebart beschrieben. Er trug eine graue Arbeitshose, dunkle Jacke und Sicherheitsschuhe sowie eine Brille.

Hinweise: Tel: (05 31) 476 -25 16.