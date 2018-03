Unbekannte werfen Scheiben einer Bank ein

Mehrere Fensterscheiben einer Bankfiliale in Querum sind von Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag eingeworfen worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Foto: Archiv / Kleinschmidt

Braunschweig Vor der Deutsche-Bank-Filiale in Querum findet die Polizei Pflastersteine. Sie wurden vermutlich als Wurfgeschosse verwendet.

Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht zum Donnerstag mehrere Fensterscheiben der Filiale der Deutschen Bank an der Bevenroder Straße in Querum ein. Ein Passant hatte das zerstörte Glas gegen 3.20 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Die Beamten stellten zahlreiche Glasscherben auf dem Gehweg fest und fanden mehrere Pflastersteine, die offenbar als Wurfgeschosse benutzt wurden. Hinweise: Tel: (05 31) 476-33 15.