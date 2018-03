Bündnis will gegen AfD und NPD demonstrieren

Mit einem Demonstrationszug und Kundgebungen will ein Bündnis aus Politik, Gewerkschaften und Bürgerinitiativen am 7. April in Braunschweig gegen die NPD und den zeitgleich in der Stadthalle tagenden Landesparteitag der AfD demonstrieren. Die Veranstalter erwarteten unter dem Motto „Unser Braunschweig - bunt und solidarisch! Protest gegen Hass und Rassismus“ bis zu 400 Teilnehmer, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag dem epd. Die NPD werde auf einem Parkplatz nordöstlich des Bahnhofs eine Kundgebung unter dem Titel „Heraus zum Tag der deutschen Zukunft!“ mit bis zu 100 Teilnehmern abhalten. Die Durchführung eines Aufzugs wurde der rechtsextremen Partei untersagt.

Das Braunschweiger Bündnis gegen Rechts und die Linksfraktion haben für den Vormittag zunächst an der Stadthalle eine Kundgebung gegen den Landesparteitag der AfD angekündigt, hieß es. Später sei von der Stadt eine Aufzugsroute in die Innenstadt festgelegt. „Die NPD und die AfD schüren gleichermaßen Ängste und befeuern rechten Hass“, sagte ein Bündnissprecher. Damit bereiteten sie den Boden für Angriffe und Anschläge unter anderem auf Geflüchtete, ihre Unterstützer, auf Moscheen oder demokratische Politiker.

Beide Parteien hätten ein völkisch-nationalistisch geprägtes und somit ein undemokratisches Kultur- und Gesellschaftsbild, hieß es. Sie richteten sich gegen gesellschaftliche, religiöse und sexuelle Vielfalt, propagierten reaktionäre Familienbilder und Geschlechterrollen.