Braunschweig Eine Braunschweigerin, die am Donnerstag von einer Reise nach Manila/Philippien zurückkehrte, ist im Flughafen Hannover vom Zoll kontrolliert worden. In den Koffern der 64-Jährigen Koffern entdeckten die Zöllner insgesamt zehn Luxushandtaschen namhafter Hersteller. Der Wert der Lederwaren beträgt nach Angaben des Hauptzollamtes Hannover 15 000 Euro. Sie habe die Taschen zu Ostern verschenken wollen, sagte die Frau in ihrer Vernehmung.

