So leuchtet Braunschweig bei Nacht

Am 6. Februar gegen 19 Uhr ist Robert Grahn mit seiner Cessna 172 über Braunschweig. Ein Dienstag, kein Regen, kein Schnee, kein Sturm. Optimale Verhältnisse für Grahns Vorhaben: Luftbildaufnahmen bei Nacht. Der Fotograf aus Potsdam ist am Nachmittag aus Berlin gekommen, hat am Flughafen in Waggum...