Augusttermine stehen bei Brautpaaren hoch im Kurs

Die Termine 8.8.2018 und 18.8.2018 stehen bei Brautpaaren in Braunschweig hoch im Kurs. „Für den 8. August liegen bereits 14 Anmeldungen für 15 mögliche Termine vor. Das ist für einen Mittwoch eine außergewöhnlich hohe Nachfrage“, sagte eine Sprecherin. Am 18. August würden statt regulär 8 Terminen 24 Trauungen angeboten. Statt regulär zwei trauten sechs Standesbeamtinnen die Paare. „Diese Termine waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.“ Anmeldungen zur Eheschließung sind in Braunschweig maximal sechs Monate im Voraus möglich. epd

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder