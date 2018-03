Autonomes Fahren: Professoren analysieren tödlichen Uber-Unfall

Braunschweig Erstmals war vor wenigen Tagen in den USA ein Mensch bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto ums Leben gekommen. Sechs deutsche Professoren haben nun die bisherigen Erkenntnisse analysiert, darunter auch Professor Markus Maurer von der TU Braunschweig. Ihnen zufolge hätte die in dem Fahrzeug sitzende Sicherheitsfahrerin eingreifen müssen. Warum sie dies nicht getan hat, sei unklar. Der Unfallhergang sei auch gemessen am aktuellen Stand der Technik schwer nachvollziehbar. „Das automatisierte Fahrzeug von Uber war sowohl mit Lidar-, Radar- als auch Kamerasensoren ausgestattet.“ Die Wissenschaftler kritisieren: „Insbesondere Start-Ups in den USA stehen scheinbar, auch durch den Wettlauf um Finanzinvestoren, unter so großem Erfolgszwang, dass sie im Zweifelsfall eher zu früh im öffentlichen Straßenverkehr testen und sich präsentieren. Solange sich Unternehmen in Ankündigungen gegenseitig überbieten, wer am schnellsten den Milliardenmarkt mit fahrerlosen Robotertaxis erschließt, birgt dies durch den zeitlichen Druck auch zunehmende Risiken voreiliger Straßentests.“

