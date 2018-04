Das Osterfeuer am Samstag beim KGV Lünischhöhe.

Feuer lodern in der Braunschweiger Osternacht

Mehr als 50 Osterfeuer waren in diesem Jahr wieder angemeldet, die meisten bereits am Samstag. Vor allem Kleingartenvereine und die Freiwilligen Feuerwehren sorgten dafür, dass die Feste möglich waren. Die Veranstalter und Teilnehmer trotzten dem Regen, Hunderte waren auf den Beinen.

Auch am heutigen Sonntag stehen noch einige Osterfeuer an:

CDU Ortsverband Timmerlah-Rüningen: 18 Uhr, Festplatz Leiferder Weg

Fahnenjägergesellschaft Hohe Tor: 18 Uhr, Lamme, nördlicher Ortsrand, Bruchstieg / Eichenweg

GV Charlottenhöhe: 19 Uhr, Vereinsgelände Alte Salzdahlumer Str. 209 B, Festplatz

GV Mittelriede: 17 Uhr, Vereinsgelände (wird beschildert)

KGV Himmelreich: 18 Uhr, Vossenkamp 8

Marine-Jugend Braunschweig: 19.30 Uhr, Halbinsel in der Oker am Vereinsheim Eisenbütteler Str. 26 (am Heinrichshafen)

Naturfreunde Braunschweig: 19 Uhr, Vereinsgelände am Südsee, Schrotweg 112

Ortsfeuerwehr Harxbüttel: 19 Uhr, Ortsausgang Harxbüttel, Richtung Lagesbüttel, rechts

Ortsfeuerwehr Thune: 18 Uhr, FeldmarkThune, Anschluss Straße „Zu den Sundern“

Osterfeuergemeinschaft Watenbüttel: 18.30 Uhr, Gelände Gärtnerei Asseburg, Celler Heerstr. 339

Pfarrverband St. Marien der Katholischen Jungen Gemeinde: 19 Uhr, Volkmaroder Str. 19 zwischen Hungerkamp und Volkmaroder Str.

Ortsfeuerwehr Stiddien: 19.30 Uhr, Feldmark am Forst