Sieben Mutige springen in den Kanal

Mit dem traditionellen Anbaden im Mittellandkanal hat die Ortsgruppe Braunschweig der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Montag die Saison eröffnet. Sieben Rettungsschwimmer sprangen am Okerdüker in Watenbüttel ins fünf Grad kalte Wasser. Draußen war es immerhin ein ganzes Grad wärmer. ...