Einbruch in Gaststätte an Wolfenbütteler Straße

Braunschweig In der Nacht zu Sonnabend wurde in eine Vereinsgaststätte an der Wolfenbütteler Straße eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter bohrte die Terrassentür auf und entwendete die Registrierkasse sowie einen kleinen Bargeldbetrag. Hinweise bitte an die Kripo: Tel: (05 31) 476-25 17.