Machbarkeitsstudie zum geplanten Industriegebiet wird vorgestellt

Der Termin steht fest: Die Städte Braunschweig und Salzgitter wollen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum geplanten gemeinsamen Gewerbegebiet Stiddien/Beddingen den Kommunalpolitikern beider Städte am Freitag, 4. Mai, präsentieren. Eingeladen zu der nicht öffentlichen Sitzung sind die Mitglieder des Rates der beiden Städte, die Bezirksbürgermeister sowie die Fraktionsvorsitzenden der betroffenen Stadtbezirksräte.

Direkt im Anschluss sollen die Medien informiert werden. Und am Montag, 7. Mai, wird es eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse in der Braunschweiger Stadthalle geben, zu der alle interessierten Bürger eingeladen sind. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Mit dem interkommunalen Gewerbegebiet auf der Stadtgrenze im Westen Braunschweigs planen die beiden Städte das größte Industrie- und Gewerbegebiet der Region: Bis zu 300 Hektar soll es umfassen und wäre damit 14-mal so groß wie der Südsee. Braunschweig mangelt es an freien Gewerbeflächen, die Stadt ist aber auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer angewiesen – deshalb ist die Stadt an der Kooperation mit Salzgitter sehr interessiert. In Salzgitter hingegen gibt es noch ausreichend viele freie Gewerbeflächen.

In der Machbarkeitsstudie haben die Städte mit Hilfe externer Gutachter abklopfen lassen, ob sich das Gewerbegebiet realisieren lässt. Unter anderem wurden ein Bodengutachten und ein Rechtsgutachten angefertigt.