Auto-Einbruch vor dem Aldi-Markt: Polizei sucht weitere Zeugen

Zu einem Auto-Einbruch kam es am Donnerstag Nachmittag in der Lieferzufahrt zum Aldi-Markt in der Wilhelmstraße. Ein 26-jähriger Mann beobachtete, wie zwei Männer sich am Schloss der Fahrertür zu schaffen machten. Anschließend durchsuchten die 25- bis 30-jährigen Männer den Innenraum des Fahrzeugs und gingen zu Fuß davon. Nach Angaben der Geschädigten wurden aus dem Fahrzeug mehrere Packungen Zigaretten entwendet. Dem Zeugen gelang es, ein Foto von den mutmaßlichen Tätern zu machen. Er beschreibt sie als südländische Typen mit Drei-Tage-Bärten und einer Größe von 1,75-1,80 m. Einer sei mit einer schwarz-weißen Jogginghose, einer schwarzen Kapuzenjacke sowie einem Basecap mit rotem Emblem bekleidet gewesen. Der zweite Täter habe eine Jeanshose und eine grüne Jacke mit Tarnmuster am Ärmel getragen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel: (05 31) 476-2516.

