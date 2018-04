Falsche Polizistin will vor Einbrechern warnen

Braunschweig Von Trickbetrügern wurden am Wochenende mehrere Braunschweiger angerufen. In der Mittagszeit meldete sich eine angebliche Polizeibeamtin, die mitteilte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Noch bevor sie weitere Ausführungen machen konnte, legten die Angerufenen jedoch auf, so die...