Braunschweig soll am Bahnhof wachsen

Was wird aus der riesigen Brache hinter dem Hauptbahnhof? Es wird Wohn- und Gewerbegebiet! Oberbürgermeister Ulrich Markurth hat angekündigt, dass jetzt Fördermittel bei Bund und Land beantragt werden. Markurth lädt alle Bürger ein, am Dienstag, 17. April, 18 Uhr, in die Stadthalle zu kommen. Dann...